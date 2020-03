Calciomercato, cambiano i parametri: gli aggiornamenti

Sono giorni complicati per il mondo dello sport; il coronavirus ha bloccato il calcio e in questo periodo si sta cercando di capire come poter fare per concludere (sempre che l’emergenza sanitaria lo permetta) la stagione. Dopo aver deciso le date per l’Europeo, spostato al 2021, e per le finali di Champions ed Europa League sono altre le questioni da risolvere. Il primo punto riguarda le date per la prossima sessione di calciomercato e la soluzione sembra essere quella di accorciare il periodo facendolo diventare simile al mercato invernale. Il secondo problema sono i prestiti che dovrebbero terminare, da regolamento, il trenta giugno; nell’eventualità, non troppo impossibile, che il campionato debba essere ripreso in estate inoltrata ecco che il termine ultimo dei prestiti slitterebbe per consentite alle squadre di utilizzare i giocatori. L’ultimo punto è quello degli stipendi e, da questo punto di vista, la proposta è quella di congelare i guadagni dei calciatori in modo tale da evitare una fuga dei campioni.

