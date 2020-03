La UEFA si espone: no ai playoff per assegnare i campionati

Nella giornata di ieri sono state stabilite le nuove date per il calcio internazionale: l’Europeo si giocherà nel 2021 con il match inaugurale l’undici giugno e la finale il mese dopo mentre gli atti conclusivi di Champions ed Europa League si disputeranno rispettivamente il 27 e 24 giugno. Il fatto che la UEFA abbia dato priorità alle competizioni internazionali può creare delle difficoltà per quanto concerne i vari campionati; il termine ultimo per concludere la stagione è il 30 giugno e, il fatto di avere una sosta per le nazionali (obbligatoria per completare il quadro di chi parteciperà al prossimo Europeo) rischia di intasare dei calendari già abbastanza colmi di impegni. A tal proposito non sembra aiutare la decisione di vietare l’assegnazione dei campionati tramite l’introduzione dei playoff; una decisione che rischia di portare la squadre a giocare ogni due giorni. Situazione complicata che la UEFA sta provando a risolvere.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?