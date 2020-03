Ligue 1, la stagione calcistica può terminare a settembre

Il coronavirus non sta colpendo solo l’Italia; l’emergenza sanitaria riguarda tutto il mondo e il calcio ne sta risentendo. In queste ore si sta cercando di capire come terminare la stagione sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale con l’Europeo del 2020 (il primo itinerante della storia del calcio) che si dovrebbe giocare il prossimo anno. La Serie A ha avuto il “merito” di fermarsi prima di tutti ed essere una sorta di capotreno. Durante il weekend scorso sono stati sospesi, uno dopo l’altro i principali campionati europei con la Bundesliga ultimo della lista. In attesa di capire quando si potrà tornare a giocare a calcio, si pensa a delle possibili soluzioni e in Francia l’idea è decisamente forte; la Ligue 1, infatti, potrebbe riprendere a settembre quando, si spera, l’emergenza sia finita del tutto e si possa tornare alla normalità.

