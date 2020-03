Mercato Lazio: che nomi per Tare!

Igli Tare e Claudio Lotito ora fanno sul serio: a questa Lazio manca poco per essere perfetta, allora bisogna cercare gli ultimi tasselli da regalare ad Inzaghi sul mercato per dare vita ad una squadra che possa lottare per i piani alti ogni anno!

Come riportato da La Gazzetta dello Sport per ora si cercano quattro profili: un attaccante esperto, un forte difensore centrale, un tuttofare del centrocampo ed un esterno sinistro. Per l’attacco si segue sempre Olivier Giroud: già vicino ai biancocelesti a gennaio, la punta francese in estate si libererà dal Chelsea a parametro zero e pertanto moltissime squadre si fionderanno sull’attaccante per accaparrarselo, anche per questo motivo Igli Tare sta cercando di muoversi in anticipo così da battere le concorrenti sul tempo. Per il centrocampo c’è un altro parametro zero nel mirino: Tare ha puntato deciso su Jack Bonaventura, tuttofare della metà campo rossonera che si distingue per professionalità e duttilità tattica. Serve un’alternativa convincente a Lulic sulla fascia sinistra visto che Jony non convince, dunque ecco spuntare il nome del talento ungherese Dominik Szoboszlai: il classe 2000 ha un costo di circa 15 milioni di euro, una fisicità importante (186cm x 74 kg) ed una classe non comune. Dove la Lazio deve necessariamente rinforzarsi è in difesa e qui ci sono in ballo due nomi: l’esperienza di Dejan Lovren o la freschezza di Marash Kumbulla, due profili diversi dunque se consideriamo che Lovren è un navigato difensore classe ‘89 (costa circa 12 milioni) mentre Kumbulla è un giovanotto emergente ricco di talento classe ‘00 (e qui il prezzo sale: circa 22 milioni costerebbe).

Grandi manovre per grandi obiettivi dunque in casa Lazio, Tare e Lotito ora vogliono il trofeo che conta!

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?