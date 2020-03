Coronavirus, ecco le nuove date di Champions ed Europa League

L’emergenza coronavirus ha bloccato, momentaneamente, il calcio. Nella giornata di oggi sono state prese delle decisioni importanti relative al proseguo delle competizioni internazionali. La decisione più drastica ma anche quella più importante riguarda lo slittamento di Euro2020 al prossimo anno con il primo match in programma l’undici giugno e la finale un mese dopo. Sono state stabilite anche le nuove date per le finali di Champions ed Europa League che si giocheranno, rispettivamente, il 27 ed il 24 giugno prossimo. La speranza, ovviamente, è che per quella data si riesca a scendere in campo in modo tale da non falsare una stagione già pesantemente compromessa. Il coronavirus continua ad espandersi ed il calcio sembra, finalmente, aver preso le giuste contromisure.

Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra, ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?