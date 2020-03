Il Coronavirus e gli eventi rinviati

La piaga del Coronavirus continua ad abbattersi sul mondo del calcio. Dopo la sospensione della Serie A, con tanto di Decreto Legge d’urgenza firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, tanti altri campionati esteri hanno deciso di disputare, per ora, tutte le partite a porte chiuse per evitare ulteriori contagi.

Il focus odierno si sposta però a quelle competizioni prestigiose, ambite ed affascinanti, che sarebbero dovute entrare nelle fasi calde in questi mesi: le competizioni internazionali.

Il quadro della situazione non fa ben sperare nel regolare svolgimento di tali coppe, anzi persino l’ipotesi porte chiuse sembra allontanarsi in quanto si danneggerebbe, e non di poco, l’immagine di tali competizioni.

Di seguito ecco tutte le gare a cui non assisteremo se la propagazione di questa malattia non verrà fermata:

– Finale di Coppa Italia (20 maggio,Roma).

– Europei Under 17 (21 maggio-6 giugno, Estonia).

– Finale di Europa League (27 maggio, Danzica Polonia).

– Finale di Champions League (30 maggio, Istanbul Turchia).

– Copa America (12 giugno-12 luglio, Argentina e Colombia).

– Europei 2020 (12 giugno-12 luglio, itinerante).

– Europei Under 19 (19 luglio-1 agosto, Irlanda del Nord).

– Olimpiadi (22 luglio-9 agosto, Tokyo Giappone).

– Supercoppa Europea (12 agosto, Porto Portogallo).

