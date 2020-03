Lipsia-Tottenham: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Alla Red Bull Arena va in scena l’altra partita di questo martedì di Champions League, ritorno degli ottavi di finale. Momento nero per il Tottenham di Mourinho, che dopo l’eliminazione dalla FA Cup per mano del Norwich deve ribaltare lo 0-1 di Londra per proseguire il cammino europeo. Il tecnico portoghese, orfano di Kane, Son e Sissoko, farà presumibilmente agire Alli da falso nove. Scalpita Lamela sulla trequarti (in tal caso, Lo Celso arretrerebbe in mediana al posto di Ndombele).Gli uomini di Nagelsmann, reduci dall’1-1 in casa del Wolsfburg, si presentano privi di Konaté, Kampl, Orban e Ampadu. I due trequartisti Sabitzer e Forsberg dovrebbero abbassarsi sulla linea di centrocampo in fase di non possesso, dando vita ad un più conservativo 3-5-2. Mukiele e Yussuf Poulsen insidiano rispettivamente Laimer e Schick. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Lipsia-Tottenham:

Lipsia-Tottenham probabili formazioni:

Probabile formazione Lipsia (3-1-4-2): Gulàcsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer; Nkunku, Forsberg, Sabitzer, Angelino; Schick, Werner.

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, B. Davies; Winks, Ndombele; Lucas Moura, Lo Celso, Bergwijn; Alli.

Lipsia-Tottenham quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.55 4.33 5.50 2.01 1.66 1.77 2.00 1.53 4.33 5.50 2.05 1.72 1.83 1.87 1.56 4.30 5.63 2.15 1.65 1.70 2.07

Lipsia-Tottenham dove vederla in TV

La Champions League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football (203) e Sky Sport HD (253) alle ore 21:00, nonché sull’app mobile di Sky Go per PC, smartphone e tablet.

