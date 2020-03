Coronavirus: cosa succede nei maggiori campionati europei?

Coronavirus, la reazione nei maggiori campionati europei

L’emergenza Coronavirus diventa sempre più allarmante anche negli altri stati. Dopo le tante polemiche legate al prosieguo del campionato di Serie A, anche negli altri campionati inizia a fermentare l’idea si rinvii, partite a porte chiuse e sospensioni. Nel momento in cui avremmo potuto dare il buon esempio come nazione in grado di gestire una situazione critica a livello sportivo, ovviamente ciò che siamo stati in grado di dimostrare è stato caos e litigi tramite i media.

Ma allo stesso tempo cosa sta accadendo negli altri campionati? Come stanno reagendo le istituzioni sportive negli altri paesi? Ecco, di seguito, la situazione:

PREMIER LEAGUE: Per il momento nessuna ufficiale è stata presa, anche se da poco si sono riuniti i vertici di FA e Premier League comunicando, in via ufficiosa, che tutte le partite verranno giocate a porte chiuse se il numero di contagiati dovesse aumentare (per ora meno di 40 ndr).

LIGA: In Spagna c’è grande preoccupazione tra la popolazione e, ovviamente, tra i vertici della Lega Calcio spagnola. L’ottimismo legato al fatto che per il momento non siano state prese decisioni ufficiali, sta lasciando spazio al timore che il campionato possa essere sospeso, ma ancor di più alla situazione dei cittadini spagnoli che vedono salire i casi di contagio e le morti. Pronte dunque “forti restrizioni” per contenere la minaccia, proprio nel momento in cui la sorte ha voluto che le squadre spagnole impegnate in Europa se la dovranno vedere con squadre italiane.



BUNDESLIGA: In Germania per il momento tutto fila liscio, nonostante il numero di contagi abbastanza rilevante, e la Bundesliga procede regolarmente, come le categorie inferiori. Da evidenziare però come Christian Seifert, l’amministratore delegato della Deutsche Fußball Liga, abbia confermato nelle ultime ore l’intento di equilibrare il sentimento di panico generale a quello di eccessiva rilassatezza. Questo indica come le cose, da qui a breve, potrebbero cambiare nell’interesse della salute pubblica.

LIGUE 1: In Francia la situazione inizia ad essere caotica, con il match tra Strasburgo e PSG è stato rinviato a data da destinarsi, mentre altre gare verranno disputate a porte chiuse. Nelle ultime ore il Ministro della Sanità francese Olivier Veran, ha annunciato che tutti gli eventi che raduneranno più di 1000 persone saranno banditi a livello nazionale. Attenzione quindi agli sviluppi che potrebbero essere i medesimi adottati qui in Italia.

