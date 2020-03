Wolverhampton-Brighton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sabato 7 marzo alle ore 16:00 la ventinovesima giornata di Premier League presenterà un match che si preannuncia come scoppiettante, una bella sfida tra due formazioni giovani: Wolverhampton-Brighton, appuntamento al Molineaux. La classifica vede le due squadre in lotta per i propri obiettivi ed al momento al posto giunto per raggiungerli: Wolves sesti con 42 punti, Seagulls quindicesimi con 28 punti. Espírito Santo non avrà alcun calciatore out avendo recuperato gli infortunati Traoré e Jonny, ma entrambi usufruiranno di un turno di semi riposo e si accomoderanno in panchina. Graham Potter non avrà ancora a disposizione i lungo degenti Izquierdo e Bong, per il resto tutti convocati e a disposizione. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Crystal Palace-Watford:

Wolverhampton-Brighton probabili formazioni:

Probabile formazione Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez.

Probabile formazione Brighton (4-2-3-1): Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Burn; Bissouma, Propper; March, Mooy, Trossard; Maupay.

Wolverhampton-Brighton quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.65 3.80 5.25 1.83 1.95 2.00 1.77 1.62 3.80 5.25 1.83 1.91 1.95 1.75 1.66 3.80 5.40 1.79 1.95 1.85 1.89

Crediamo che possa uscire una partita con tanti gol, perciò suggeriamo l’OVER 2,5 ed anche il segno 1.

Wolverhampton-Brighton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

È tempo di podcast, è tempo di Premier League! Che succede nel campionato inglese di eclatante? Succede che United e Chelsea, con tutta probabilità, a fine stagione cambieranno la guardia alle proprie porte visto che i guardiani scelti non stanno facendo al meglio il proprio lavoro. David De Gea e Kepa Arrizabalaga, stessa nazione e stesso ruolo, carriere diverse ma ugualmente importanti ed un presente incerto tra incomprensioni con il tecnico, papere e panchine; in tutto questo polverone si fanno largo i sostituti per la prossima stagione!

Porte girevoli, e dieci partite a disposizione di Kepa e De Gea per dare risposte importanti a Lampard e Solskjær…