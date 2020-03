Burnley-Tottenham: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il sabato di Premier League, 7 marzo, si chiuderà con Burnley-Tottenham, match della ventinovesima giornata in programma alle ore 18:30. La classifica vede le squadre vicine ed entrambe in lotta per la zona coppe: Clarets noni con 38 punti, Spurs settimi con 40 punti. Sean Dyche non avrà a disposizione Gibson e Barnes, mentre sono tornati ad allenarsi Lowton e Gudmundsson che però ancora non sono al meglio: per loro è prevista comunque la convocazione e la conseguente panchina. José Mourinho sta facendo le nozze coi fichi secchi, come si dice da queste parti: out Kane, Sissoko, Son e Sessegnon, in dubbio anche Lloris e Foyth che non sono al meglio; Mourinho pensa anche al 3-5-2 con Alli sulla linea dei centrocampisti che rileverebbe Lamela. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Burnley-Tottenham:

Burnley-Tottenham probabili formazioni:

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Rodriguez.

Probabile formazione Tottenham (3-4-3): Lloris; Davynson, Alderweireld, Tanganga; Aurier, Lo Celso, Winks, Davies; Lamela, Moura, Bergwijn.

Burnley-Tottenham quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.00 3.30 2.40 2.05 1.75 1.83 1.95 2.90 3.20 2.45 2.00 1.75 1.75 1.95 2.96 3.20 2.50 2.05 1.72 1.77 1.98

Considerati quanti gol fanno e prendono le due squadre non possiamo che somigliarvi l’OVER 2,5 ed il GOAL, se invece volete fare una puntata più azzardata allora possiamo consigliare il segno X

Burnley-Tottenham dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 18:30.

