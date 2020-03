Mercoledì 4 marzo, alle ore 20:45, si riapre il sipario sulla Coppa Italia con la partita che vedrà protagoniste Juventus e Milan. Il momento travagliato che sta vivendo la Serie A di certo non sta aiutando le squadre ed i giocatori, ma allo stesso tempo questo appuntamento da dentro o fuori è fondamentale per le ambizioni della società. Si ripartirà dall’1-1 di San Siro, match in cui il Milan forse meritava qualcosa di più, ma che allo stesso tempo ha ribadito l’importanza della concretezza della Juventus. Le scelte dei mister non dovrebbero presentare molte sorprese, dunque ci si attende grande spettacolo in campo per scoprire chi sarà la prima finalista di questa edizione della Coppa Italia. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Juventus-Milan:

Juventus-Milan probabili formazioni:

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Cuadrado; Cristiano Ronaldo, Dybala.



Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebić.

Juventus-Milan quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.53 4.20 5.25 2.00 1.72 1.80 1.90 1.53 4.10 5.75 2.00 1.75 1.85 1.85 1.55 4.15 6.10 2.00 1.75 1.80 1.94

Juventus-Milan dove vederla in TV

Questa partita di Coppa Italia verrà trasmessa su Rai 1, calcio d’inizio ore 20:45.

