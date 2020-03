Lecce-Atalanta: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Al Via del Mare si affrontano Lecce e Atalanta, due squadre con obiettivi e ambizioni ovviamente ben differenti.- In attesa di disputare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia, gli uomini di Gasperini puntano a proseguire la loro marcia verso la conquista del 4° posto in classifica. Avversario della Dea sarà il Lecce di Fabio Liverani, che dopo 3 vittorie consecutive è incappato in un brutto K.O. contro la Roma nell’ultimo turno. I valori tecnici sono ovviamente differenti, ma i giallorossi hanno finalmente iniziato a fare punti in casa, elemento fondamentale per poter concorrere fino alla fine per la salvezza. Ad aggiungere un ulteriore elemento di difficoltà ai salentini ci pensa anche la statistica: l’Atalanta, negli ultimi 20 scontri con squadre neopromosse, ha perso soltanto una volta, collezionando ben 16 vittorie e 3 pareggi. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta:

Lecce-Atalanta formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula. All. Liverani

Formazione ufficiale Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Caldara, De Roon, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; D. Zapata. All. Gasperini

Lecce-Atalanta dove vederla in TV

La partita tra Lecce e Atalanta sarà trasmessa su SkySport.

