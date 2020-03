Cagliari-Roma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Sfida tra squadre in difficoltà quella in programma alla Sardegna Arena alle 18. Cagliari e Roma sono certamente annoverabili tra le grandi delusioni di questo 2020: nel nuovo anno i capitolini hanno già inanellato un gran numero di sconfitte, mentre i sardi sono addirittura ancora alla ricerca del primo successo. Sia Maran che Fonseca hanno avuto diverse difficoltà nella gestione del gruppo, tra difficoltà legate agli infortuni e spinose situazioni extra campo. Eppure sia i giallorossi che i rossoblu sono, almeno sulla carta, in corsa per un piazzamento europeo; in particolare, Dzeko e compagni sono chiamati quest’oggi a una prova importante dopo il deludente pareggio ottenuto in casa del Gent. la Roma, se vuole provare a mettere ancora in difficoltà l’Atalanta per il 4° posto, deve cambiare marcia a cominciare da oggi. Ad aggiungere ulteriore pepe alla sfida è certamente l’impiego dal primo minuto di Nikola Kalinic, sin qui autentica delusione della stagione della Roma e arrivato, forse, alla sua ultima grande chance. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Cagliari-Roma:

Cagliari-Roma formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi.

Formazione ufficiale Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

Cagliari-Roma dove vederla in TV

La partita tra Cagliari e Roma sarà trasmessa su SkySport.

