Manchester United-Watford: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

La domenica di Premier League, 23 febbraio, offrirà diversi match interessanti per la ventisettesima giornata e tra questi figura un Manchester United-Watford: calcio d’inizio fissato, ad Old Trafford, alle ore 15:00. La classifica recita così: Red Devils settimi con 38 punti, Hornets diciannovesimi con 24 punti. Ole Solskjaer è reduce dalla bellissima vittoria di Stanford Bridge dove i suoi ragazzi si sono imposti per 2-0: il cambio di modulo, il rientro di Bailly e le giocate del nuovo Fernandes hanno sicuramente dato il colpo di grazia alla banda Lampard; out i lungo degenti Pogba, Rashford e McTominay, in fortissimo dubbio anche Tuanzebe. Dopo un inizio incoraggiante sulla panchina del Watford il tecnico Nigel Pearson ora sta incontrando numerose difficoltà, gli Hornets hanno impellente bisogno di punti o la situazione potrebbe precipitare nuovamente; Pearson non avrà a disposizione il solo Janmaat, mentre Femenia è tornato ad allenarsi e rientrerà nei convocati. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Manchester United-Watford:



Manchester United-Watford formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Matic Fred, Greenwood, B.Fernandes, James, Martial.

Formazione ufficiale Watford: Foster; Dawson, Kabasele, Catchcart, Masina; Capoue, Hughes; Pereyra, Doucourè, Deulofeu; Deeney.

Manchester United-Watford dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 15:00.

“Ammetto di essere bravo a spendere soldi, ma una vita di ricchezza sfrenata non mi ha certo insegnato a gestirli!”, così parlò quel grand’uomo di Tyrion Lannister. Ora per il City il troppo denaro e la sua mala gestione sono diventati problemi non da poco: già quattro anni fa dovettero patteggiare con l’UEFA stringendo un settlement agreement per riportare il bilancio del club a cifre più consone, ora il giornale Der Spiegel ha fatto luce sull’ennesima grana economica del club governato dallo sceicco Mansour… questa volta si parla di introiti illegali passati da società di proprietà di Mansour stesso ad altre che sponsorizzano il City. Nel podcast tematico riguardante l’universo Premier League abbiamo parlato del presente e del futuro del City e dei suoi dipendenti di spicco.