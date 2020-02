Genoa-Lazio: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 12:30, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, il Genoa ospita la Lazio di Simone Inzaghi, la gara è valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Le due formazioni sono in un ottimo momento di forma, i padroni di casa sono imbattuti da quattro partite, nelle quali hanno pareggiato con Fiorentina ed Atalanta e vinto con Cagliari e Bologna, mentre la Lazio non perde da 19 partite e nell’ultimo turno ha superato per 2-1 l’Inter. I ragazzi di Nicola si sono rilanciati per la lotta salvezza e grazie agli ottimi risultati di questo ultimo periodo distano un solo punto dal quartultimo posto, ad oggi occupato dai cugini della Sampdoria. I biancocelesti, grazie al successo interno con l’Inter, si sono assestati in seconda posizione ad un solo punto dalla capolista Juventus e con due lunghezze di vantaggio proprio sui nerazzuri. Sturaro e Luiz Felipe salteranno il match per squalifica, mentre per quanto concerne i diffidati, sono Ghiglione, Pandev e Schone per il Genoa, Lazzari, Acerbi, Cataldi, Immobile e Caicedo per la Lazio. La gara sarà diretta dall’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Genoa-Lazio:

Genoa-Lazio formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Sanabria, Favilli.

Formazione ufficiale Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, S. Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Genoa-Lazio dove vederla in TV

La partita tra Genoa e Lazio sarà trasmessa sul canale DAZN 1 e su DAZN.

