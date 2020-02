Chelsea-Tottenham: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Il derby di Londra aprirà la ventisettesima giornata di Premier League: a Stanford Bridge andrà in scena Chelsea-Tottenham, fischio d’inizio alle ore 13:30 di sabato 22 febbraio. La classifica ci racconta di un derby che si preannuncia all’ultimo sangue: i Blues sono quarti con 41 punti, gli Spurs quinti con 40, chi vince si prende la zona Champions! Frankie Lampard è reduce dal brutto KO interno contro lo United per 0-2, ora le cose si complicano e le quattro gare senza vittoria cominciano a far rumoreggiare, e non poco, i tifosi; nel Chelsea sarà sicuramente assente Kanté, mentre vanno monitorate le condizioni precarie di Pulisic e Loftus-Cheek. José Mourinho, da quando è diventato tecnico del Tottenham, è stato l’allenatore che ha totalizzato più punti in Premier dopo Klopp, dunque quella dello Special One sembra proprio la strada giusta; per il match non saranno a disposizione di Mou gli infortunati Kane, Sissoko e Foyth, da valutare invece Lamela. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Chelsea-Tottenham:



Chelsea-Tottenham formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Chelsea (3-4-2-1): Caballero; Azpilicueta, Rudiger, Christensen; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Barkley, Mount, Giroud.

Formazione ufficiale Tottenham (3-5-2): Lloris; Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Tanganga, Winks, Ndombele, Lo Celso, Davies; Bergwijn, Lucas.



Chelsea-Tottenham dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 13:30.

