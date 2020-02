Brescia-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Sta sera alle 20:45, allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, le rondinelle ospitano il Napoli di Gennaro Gattuso, la sfida è valevole per l’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono a caccia di punt salvezza, dato che nelle ultime giornata è aumentata la distanza dal terzultimo posto, occupato dal Genoa. Il Brescia ad oggi è penultimo in classifica con un solo punto di vantaggio sulla SPAL ultima ed insegue la zona salvezza che dista cinque lunghezze. Gli azzurri invece, dopo la brutta sconfitta interna con il Lecce, hanno rialzato la testa vincendo a Milano contro l’Inter per 0-1 nella semifinale d’andata di coppa Italia e superando con lo stesso risultato il Cagliari nell’ultima giornata di Serie A. L’unico squalificato del match è Ayé, mentre sono quattro i calciatori diffidati, due per squadra: Mateju e Balotelli per il Brescia, Zielinski e Demme per il Napoli. La sfida sarà diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Brescia-Napoli:

Brescia-Napoli formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Tonali; Zmrhal, Bjarnason; Balotelli. All. Lopez

Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Brescia-Napoli dove vederla in TV

La partita tra Brescia e Napoli sarà trasmessa su SkySport, sul canale SkySportSerieA.

