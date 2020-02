Bologna-Udinese: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 15:00 allo stadio Dall’Ara il Bologna ospita l’Udinese di Luca Gotti, la sfida è valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. I padroni di casa devono riscattare la brutta sconfitta interna di settimana scorsa contro il Genoa, mentre l’Udinese deve ritrovare la vittoria in campionato, che manca dal 12 gennaio. E’ una sfida fondamentale per gli obbiettivi delle due formazioni, i rossoblu sono solo a due lunghezze di distanza dal sesto posto, mentre i bianconeri, dopo questo mese complicato, sono nuovamente invischiati nella lotta per non retrocedere avendo appena quattro punti di vantaggio sulla terzultima posizione. Nessuno squalificato in casa Udinese, mentre il Bologna ne conta due : Denswill e Schouten. Per quanto concerne i diffidati sono tre tra le fila dei rossoblu, Mbaye, Bani e Santander, ed il solo Troost Ekong per i bianconeri. La gara sarà diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese:

Bologna-Udinese formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio.

Formazione ufficiale Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

Bologna-Udinese dove vederla in TV e streaming

La partita tra Bologna e Udinese sarà trasmessa su SkySport e sulla piattaforma Skygo.

