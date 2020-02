Arsenal-Everton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Luci all’Emirates Stadium per Arsenal-Everton, match della ventisettesima giornata di Premier League che si disputerà domenica 23 febbraio alle ore 17:30. La classifica vede entrambe le squadre in ripresa, pronte a rincorrere le rivali ed acciuffare un posto nella zona Europa League: i Gunners sono decimi con 34 punti, i Toffees invece noni con 36 punti. Mikel Arteta ha portato a Londra una rivoluzione culturale che sta stendando a prendere il via, ma si sa, per le rivoluzioni ci vuole tempo, intanto i Gunners hanno cominciato ad esprimere un gioco di possesso che può essere facilmente riconosciuto grazie a giocate chiare e precise; Arteta dovrà fare a meno di Chambers, Tierney e Cedric per questo match, in attacco invece sarà ballottaggio tra Nketiah e Lacazette. Da quando Carlo Ancelotti siede sulla panchina dell’Everton sia il club che i tifosi hanno ritrovato gioia e fame di vittorie, ora si è ricominciato a parlare di zona Europa dopo mesi di spauracchi a ridosso della zona rossa, tutto questo grazie al gioco equilibrato e cinico portato da Re Carlo in quel di Liverpool; out sicuramente Lossl e Gbamin per questo match, mentre sono in fase di recupero Gomes e Walcott che potrebbero anche rendersi eleggibili per una convocazione. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Arsenal-Everton:

Arsenal-Everton probabili formazioni:

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka; Ceballos, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Probabile formazione Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Mina, Holgate, Digne; Sidibé, Sigurdsson, Delph, Bernard; Calvert-Lewin, Richarlison.

Arsenal-Everton quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.05 3.50 3.50 2.10 1.70 1.65 2.20 1.95 3.60 3.60 2.05 1.72 1.62 2.15 2.05 3.45 3.73 2.04 1.72 1.57 2.30

Sarà una bella partita, difficile da leggere, comunque suggeriamo il GOAL ed il segno X.

Arsenal-Everton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 17:30.

