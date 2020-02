Manchester City-West Ham: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

La ventiseiesima giornata di Premier League, che complice la sosta e il turno di FA Cup sarà giocata in due settimane, vedrà il Manchester City ed il West Ham sfidarsi domenica 9 febbraio alle ore 17:30. La classifica ci racconta di due squadre che stanno fallendo il proprio obiettivo: i Citizens che avrebbero dovuto contendere al Liverpool lo scudetto si ritrovano secondi con 51 punti e a -22 dai Reds, va anche peggio agli Hammers partiti con sogni di coppe europee ed al momento in zona rossa al diciottesimo posto con soli 24 punti. Pep Guardiola non ha ottenuto calciatori dal mercato, ma ha perso Angelino andato via in prestito, pertanto dovrà arrivare a fine stagione per poi valutare con la dirigenza se sarà il caso di rivoluzionare la rosa che francamente sembra aver dato tutto; out per infortunio il solo Sané e lo squalificato Zinchenko, mentre Laporte e Sterling faranno parte dei convocati ma cominceranno il match dalla panchina non essendo in perfette condizioni. David Moyes ha portato una rivoluzione a Londra: cambio di modulo e nuovi acquisti per rinforzare la rosa, dunque si è passati al 3-5-2 e dal calciomercato sono arrivati il prodigioso Jarred Bowen per oltre venti milioni, il portiere Darren Randolph ed il centrocampista Tomas Soucek; per il match saranno out numerosi Hammers: Xande Silva, Wilshere, Yarmolenko e Felipe Anderson.

Aggiornamento: La partita è stata rinviata per maltempo e si disputerà il 19 febbraio alle ore 20:30.

Manchester City-West Ham dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

