Cagliari-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle ore 18:00 alla Sardegna Arena è previsto il calcio d’inizio della sfida tra Cagliari e Napoli, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. I padroni di casa, dopo un incredibile inizio di campionato, stanno attraversando una profonda crisi che dura da almeno due mesi. I sardi non vincono in Serie A dal 2 dicembre, quando superarono per 4-3 la Sampdoria grazie al goal di Cerri nei secondi finali. Da quel momento sono arrivati quattro pareggi con Sassuolo, Parma, Brescia e Inter e ben cinque sconfitte contro Juventus, Lazio, Udinese, Milan e Genoa. Nonostante il periodo difficile i sardi sono comunque a sole tre lunghezze dal sesto posto. Da quando è arrivato Gattuso il Napoli ha sicuramente riacquistato fiducia nei propri mezzi, ma continua ad altalenare prestazioni brillanti come il successo in settimana in casa dell’Inter in coppa Italia, o la vittoria casalinga sulla Juventus, ad altre orrende non consone ad una squadra di questa qualità, come la sconfitta interna di settimana scorsa con il Lecce. Gattuso dovrà rinunciare a Milik, Koulibaly e Lozano, tutti indisponibili per infortunio. Tra gli azzurri non ci sono squalificati, mentre l’unico diffidato è il nuovo arrivato Demme. Tra le fila del Cagliari è squalificato Nainggolan, mentre sono in diffida Ceppitelli e Nandez. La sfida sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli:

Cagliari-Napoli formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas. All. Ancelotti

Cagliari-Napoli dove vederla in TV e streaming

La partita tra Cagliari e Napoli sarà trasmessa su SkySport e sulla piattaforma Skygo.

