Lecce-SPAL: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Sfida cruciale quella che apre il 24esimo turno di Serie A. Al Via del Mare, oggi alle 15, Lecce e SPAL si affrontano in una gara decisiva per la corsa salvezza. Un vero e proprio dentro o fuori soprattutto per gli ospiti, che hanno optato per un cambio di guida tecnica proprio per cercare di dare uno scossone ad una stagione finora difficilissima. Il compito di Luigi Di Biagio sarà tutt’altro che semplice, considerata la classifica e il fatto che tutti gli scontri contro le rivali dirette per la salvezza saranno per gli estensi in trasferta. Diametralmente opposto il momento del Lecce di Fabio Liverani: i salentini vivono un periodo di forma straordinario, suggellato dalle straordinarie vittorie contro Torino e Napoli. L’ottimo mercato di gennaio ha certamente aiutato molto i salentini: gli innesti si sono già dimostrati assolutamente all’altezza della situazione, aggiungendo esperienza e soprattutto qualità complessiva alla rosa. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lecce-SPAL:

Lecce-SPAL formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

Formazione ufficiale SPAL (4-3-3): E.Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Lecce-SPAL dove vederla in TV e streaming

La partita tra Lecce e SPAL sarà trasmessa su SkySport e sulla piattaforma Skygo.

