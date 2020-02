Bologna-Genoa: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Sfida tutta rossoblu al Dall’Ara. Bologna e Genoa incrociano i propri destini e, di certo, anche le proprie ambizioni in vista del prosieguo della stagione. Per i felsinei l’occasione è davvero di quelle da non mancare: la squadra è in grande salute e la classifica non solo sorridere, ma lascia anche intravedere possibilità importanti a livello di qualificazione europea. Mihajlovic e i suoi vogliono provare ad approfittare del grande equilibrio in graduatoria per restare più in alto possibile, forti anche dello stato di grazia di un Riccardo orsolini formato top player. Decisamente diverse le prospettive genoane, anche se il grifone è apparso in leggera ripresa non soltanto per la sofferta vittoria conquistata a Marassi nell’ultimo turno contro il Cagliari. Nonostante la solita rivoluzione sul mercato, Davide Nicola sta riuscendo a creare una buona amalgama di gruppo, responsabilizzando in particolare alcuni giocatori che più di altri sentono addosso il peso della maglia rossoblu. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa:

Bologna-Genoa formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Formazione ufficiale Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Bologna-Genoa dove vederla in TV e streaming

La partita tra Bologna e Genoa sarà trasmessa su SkySport e sulla piattaforma Skygo.

