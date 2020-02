Milan-Juventus: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Giovedì 13 febbraio, alle ore 20:45, si riaccenderanno le luci a San Siro per la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Una partita che ha il sapore di un grande classico in Italia, ma anche in Europa, che sicuramente promette agli appassionati buoni propositi per divertirsi. La cornice di pubblico sarà quella delle grandi occasioni ed entrambe le squadre proveranno ad assicurarsi una semifinale di ritorno in discesa. Il Milan, dopo la sconfitta pesantissima del derby, prosegue il proprio cammino sotto la guida di Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe partire dal primo minuto. Al suo fianco Ante Rebic, con Castillejo e Calhanoglu pronti a dare supporto sugli esterni. A destra torna Calabria dal primo minuto, a sinistra, neanche a dirlo, l’onnipresente Theo Hernandez. La Juventus, che sta accusando qualche difficoltà in campionato, punta molto su questa competizione e di fare turnover, Buffon a parte, non se ne parla proprio. In attacco pronti come sempre Cristiano Ronaldo e Dybala, con Ramsey che dovrebbe agire sulla trequarti. Bonucci e De Ligt formeranno il centro del pacchetto difensivo, completato da Alex Sandro sulla sinistra e Cuadrado dalla parte opposta. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Milan-Juventus:

Milan-Juventus formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu, Ibrahimovic. All. Pioli

Formazione ufficiale Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Matuidi, Pjanic; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Dove vedere in TV ed in streaming Milan-Juventus

La partita tra Milan e Juventus verrà trasmessa su Rai 1.

