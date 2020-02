Wolverhampton-Leicester: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Venerdì 14 febbraio, alle ore 21:00, la ventiseiesima giornata di Premier League offrirà un interessantissimo match tra Wolverhampton e Leicester. La classifica è molto buona per entrambe e vede le due compagini in piena lotta per i rispettivi obiettivi: gli Wolves sono in nona posizione con 35 punti (a-2 dalla zona Europa League), le Foxes invece sono terze con addirittura 49 punti raccolti fin qui. Espírito Santo ha finalmente ritrovato Boly e Jota dopo una lunga assenza per infortuni, in più il mercato ha portato l’ala Daniel Podence oltre che l’attaccante Campana ed il mediano Lojodice che però partiranno inizialmente dalla panchina insieme a Dendoncker, Neto, Jordao e Gibbs-White, tutti pronti a subentrare a gara in corso; rimarrà out per questo match il solo Vinagre. Brendan Rodgers ha ottenuto il solo Ryan Bennett dal mercato, ma per ciò a cui punta quest’anno basta e avanza per rinforzare una squadra che sta facendo benissimo; out per il match Bennett, Morgan, Mendy e James per infortunio. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Leicester:



Wolverhampton-Leicester formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Wolverhampton:

Formazione ufficiale Leicester:

Wolverhampton-Leicester dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 21:00.

