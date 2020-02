Inter-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Mercoledì 12 febbraio, ore 20:45, è la data in cui farà di nuovo capolino la seconda massima competizione nazionale, la Coppa Italia. A scendere in campo, questa volta nella gara valida per la semifinale d’andata, saranno l’Inter di Antonio Conte ed il Napoli di Gattuso. Dopo la grande vittoria in rimonta nel derby, i nerazzurri proveranno ad ipotecare il passaggio in finale davanti al proprio pubblico, ma per farlo dovranno battere il Napoli che non sta vivendo un buon periodo di forma. I partenopei arrivano dalla sconfitta casalinga in campionato con il Lecce, partita in cui hanno subito ben tre reti. Gli alti e bassi che stanno condizionando la stagione degli azzurri gravano sicuramente a livello psicologico, anche se una delle poche gioie vissute sin qui è arrivata proprio in questa competizione, quando la squadra di Gattuso è riuscita ad eliminare la Lazio di Simone Inzaghi. Entrambe le squadre faranno turnover, con Lautaro che però tornerà dal primo minuto essendo la squalifica valida solo per la Serie A. Biraghi e Moses agiranno sugli esterni, mentre in porta confermato Padelli. Per il Napoli Maksimovic dovrebbe dal primo minuto al fianco di Manolas, Demme a centrocampo e Mertens sarà il falso nove nel tridente, accompagnato da Insigne e Callejon. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Napoli:

Inter-Napoli formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez.

Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.

Dove vedere in TV ed in streaming Inter-Napoli

La partita tra Inter e Napoli verrà trasmessa su Rai 1.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.