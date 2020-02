Fiorentina-Atalanta: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Il sabato di Serie A si apre con la sfida dell’Artemio Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Una sfida fondamentale soprattutto per i nerazzurri, che puntano ad approfittare dell’ennesimo passo falso della Roma per salire in solitaria al 4° posto in classifica. La Dea si troverà ad affrontare una Fiorentina vogliosa di dimenticare in fretta il pesante passivo subito contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato: per la Viola è il momento di tornare a macinare punti, dopo le ultime prestazioni non certo brillanti, grazie anche all’apporto dei nuovi acquisti del mercato di gennaio. Incrocio di campionato che rievoca inequivocabilmente la gara di andata, disputata sul campo neutro del Tardini di Parma: Fiorentina e Atalanta confezionarono una delle partite più avvincenti di questa stagione, con gli uomini di Giampiero Gasperini che rimontarono il doppio svantaggio allo scadere grazie alla rete di Timothy Castagne. Tra i vari dati statistici ve ne è uno che desta particolare interesse: la Fiorentina risulta imbattuta da 18 partite casalinghe di Serie A contro l’Atalanta (11V, 7N). Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta:

Fiorentina-Atalanta formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Fiorentina (3-5-2):Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

Formazione ufficiale Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Fiorentina-Atalanta dove vederla in TV

La partita tra Fiorentina e Atalanta sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A.

