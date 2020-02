Leverkusen-Dortmund: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Leverkusen, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno, ha solo cinque punti di distanza dal quarto posto. Per vincere contro il Dortmund, però, servirà un mezzo miracolo. Il BVB è reduce da tre successi consecutivi e vuole la vittoria per sfruttare lo scontro diretto tra Bayern Monaco e Lipsia. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Hradecky con la difesa guidata da Tah al cui fianco agirà Sven Bender mentre sugli esterni agiranno Lars Bender e Sinkgraven che dovranno alternarsi nella fase di spinta. Davanti la difesa l’intelligenza tattica di Amiri e la forza fisica di Baumgartlinger. Trequarti con Havertz in mezzo e due come Bellarabi e Diaby sugli esterni. La punta sarà Volland. Gli ospiti risponderanno con il classico 3-4-3. In porta spazio a Burki con Hummels a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati Akanji e Piszczek. In mezzo al campo la forza fisica di Witsel e la qualità di Brandt; fondamentali i due esterni, Guerreiro e Hakimi, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti Haaland (sette goal nelle prime tre partite) supportato, ai lati, da Sancho e Hazard. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leverkusen-Dortmund:

Leverkusen-Dortmund probabili formazioni:

Probabile formazione Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender, Tah, Sven Bender, Sinkgraven; Amiri, Baumgartlinger; Bellarabi, Havertz, Diaby; Volland.

Probabile formazione Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji, Hummels, Piszczek; Guerreiro, Brandt, Witsel, Hakimi; Sancho, Haaland, Hazard.

Leverkusen-Dortmund quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.00 3.70 2.20 2.85 1.40 1.35 3.00 2.95 3.90 2.20 2.80 1.40 1.36 2.90 3.07 3.70 2.20 2.81 1.40 1.35 3.03

Per questa sfida consigliamo due scommesse: l’Over2.5 quotato 1.40 e il Goal la cui variazione va dall’1.35 all’1.36.

Leverkusen-Dortmund dove vederla in TV

La partita tra Leverkusen e Dortmund verrà trasmessa su Sky Sport Uno.

