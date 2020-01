Probabili Formazioni LaLiga 2019/2020: 22° giornata

Probabili formazioni LaLiga Santander 2019/2020 – Il ventiduesimo turno di Liga inizierà sabato primo febbraio con Granada-Espanyol anche se gli occhi sul sabato spagnolo saranno tutti per il derby di Madrid in programma al Santiago Bernabéu con calcio d’inizio alle ore 16.00. Nella giornata di domenica si giocheranno si match tra cui Siviglia-Alavés ma soprattutto Barcellona-Levante con i blaugrana obbligati a riscattare la sconfitta dell’ultimi turno. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni de’ LaLiga Santander.

Probabili formazioni LaLiga Santander:

GRANADA-ESPANYOL

sabato 01 febbraio ore 13.00

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Carlos Neva, Domingos Duarte, Martínez, Victor Diaz; Gonalons, Herrera; Machis, Carlos Fernandez, Puertas; Soldado.



Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Dídac Vila, Cabrera, Bernardo, Javi Lopez; Melendo, Victor Sanchez, David Lopez, Darder; Calleri, De Tomás.

REAL MADRID-ATLETICO MADRID

sabato 01 febbraio ore 16.00

Probabile formazione Real Madrid (4-3-2-1): Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Modric; Benzema.

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Savic, Felipe, Trippier; Saul, Thomas, Herrera, Koke; Joao Felix, Morata.

MAIORCA-VALLADOLID

sabato 01 febbraio ore 18.30

Probabile formazione Maiorca (4-2-3-1): Reina; Lumor, Raíllo, Valjent, Gamez; Salva Sevilla, Baba; Lago Junior, Cucho Hernandez, Dani Rodriguez; Budimir

Probabile formazione Valladolid (5-3-2): Masip; Garcia, Salisu, Joaquin, Olivas, Antoñito; Alcaraz, Emeterio, Michel; Unal, Guardiola.

VALENCIA-CELTA VIGO

sabato 01 febbraio ore 21.00

Probabile formazione Valencia (4-4-2): Jaume; Gayá, Gabriel Paulista, Garay, Wass; Soler, Parejo, Coquelin, Ferran Torres; Maxi Gómez, Rodrigo.

Probabile formazione Celta Vigo (4-2-3-1): Blanco; Olaza, Murillo, Araujo, Mallo; Okay, Fran Beltrán; Pione Sisto, Rafinha, Santi Mina; Gabriel Fernández.

LEGANES-REAL SOCIEDAD

domenica 02 febbraio ore 12.00

Probabile formazione Leganes (5-3-2): Soriano; Kevin Rodrigues, Jonathan Silva, Omeruo, Awaziem, Bustinza; Óscar Rodríguez, Rubén Pérez, Roque Mesa; Braithwaite, Carrillo.

Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Monreal, Llorente, Le Normand, Zaldua; Odegaard, Zubeldia, Merino; Oyarzabal, Isak, Portu.

EIBAR-BETIS

domenica 02 febbraio ore 14.00

Probabile formazione Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Cote, Bigas, Burgos, Tejero; Edu Expósito, Diop; Inui, Orellana, Pedro Leon; Sergi Enrich.

Probabile formazione Betis (4-3-3): Robles; Moreno, Bartra, Mandi, Emerson; Guardado, Edgar, Canales; Joaquin, Loren, Fekir.

BILBAO-GETAFE

domenica 02 febbraio ore 16.00

Probabile formazione Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Inigo Martinez, Yeray, Capa; Unai López, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Williams; Villalibre.

Probabile formazione Getafe (4-4-2): David Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damian Suarez; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Mata, Ángel Rodríguez.

SIVIGLIA-ALAVES

domenica 02 febbraio ore 18.30

Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Vaclik; Reguilón, Carrico, Koundé, Jesus Navas; Joan Jordán, Fernando, Banega; Nolito, De Jong, Ocampos.

Probabile formazione Alavés (4-4-2): Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Ximo Navarro, Martín; Luis Rioja, Manu Garcia, Camarasa, Borja Sainz; Joselu, Lucas Perez.

VILLARREAL-OSASUNA

domenica 02 febbraio ore 18.30

Probabile formazione Villarreal (4-3-3): Asenjo; Rubén Peña, Funes Mori, Albiol, Mario; Cazorla, Trigueros, Iborra; Moi Gomez, Bacca, Chukwueze.



Probabile formazione Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Estupiñán, Aridane, David Garcia, Nacho Vidal; Fran Mérida, Moncayola; Ruben Garcia, Adrian, Roberto Torres; Cardona.

BARCELLONA-LEVANTE

domenica 02 febbraio ore 21.00

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alba, Pique, Umtiti, Roberto; De Jong, Busquets, Arthur; Griezmann, Messi, Fati.

Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Toño García, Postigo, Vezo, Miramon; Morales, Campana, Radoja, Gonzalo Melero; Mayoral, Roger.

Voliamo in Spagna per il podcast settimanale dedicato al mondo Liga, quest’oggi parleremo di Atletico Madrid.

Fiducia nel cholismo o rivoluzione? Questo è il dilemma a Madrid, perché dopo ben nove gloriosi anni alla guida dell’Atletico ora Simeone sembra giunto al capolinea: il logorio generale della squadra, i risultati non brillanti in questo campionato e l’umiliante eliminazione dalla Copa del Rey sono tutti chiari segnali che quel qualcosa di magico e sorprendete purtroppo sia arrivato a fine ciclo. La rosa di quest’anno sicuramente non aiuta visto che nell’Atletico ci sono diversi giocatori che hanno fatto il loro tempo, altri molto giovani che vanno per forza di cose aspettati ed altri che invece sono stati sopravvalutati. Ripartire dal Cholo, rivoluzionando la rosa, o cambiare guida tecnica e filosofia? Ne abbiamo parlato nel podcast!