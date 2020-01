Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 20° giornata

Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020 – Il ventesimo turno di Bundesliga inizierà venerdì 31 gennaio alle 20.30 con l’anticipo tra Hertha Berlino e Schalke. Nella giornata di sabato si disputeranno sei partite tra cui Mainz-Bayern Monaco e Dortmund-Union Berlino ma gli occhi saranno puntati sulla capolista Lipsia impegnata, in uno scontro per il titolo, contro il Borussia Monchengladbach (calcio d’inizio ore 18.30). La giornata si chiuderà con i classici posticipi domenicali: Colonia-Friburgo e Paderborn-Friburgo. Per seguirci basta andare sulla nostra pagina Twitch, nella sezione dedicata o visitare la pagina Spreaker. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Bundesliga:

Probabili formazioni Bundesliga 20° giornata:

HERTHA-SCHALKE

venerdì 31 gennaio ore 20.30

Probabile formazione Hertha (4-2-3-1): Jarstein; Klunter, Stark, Torunarigha, Mittelstadt; Skjelbred, Ascacibar; Wolf, Grujic, Dilrosun; Lukebakio.

Probabile formazione Schalke (4-3-1-2): Schubert; Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka; Caligiuri, Mascarell, Serdar; Harit; Gregoritsch, Matondo.

AUGSBURG-WERDER BREMA

sabato 01 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Augsburg (4-4-2): Koubek; Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Richter, Khedira, Baier, Vargas; Niederlechner, Hahn.

Probabile formazione Werder Brema (3-5-2): Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Toprak; Friedl, Klaassen, Sahin, Eggestein, Bittencourt; Rashica, Sargent.

DORTMUND-UNION BERLINO

sabato 01 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji, Hummels, Piszczek; Guerreiro, Brandt, Witsel, Hakimi; Sancho, Reus, Hazard.

Probabile formazione Union Berlino (3-4-1-2): Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Lenz, Andrich, Gentner, Trimmel; Ingvartsen; Andersson, Ujah.

DUSSELDORF-EINTRACHT FRANCOFORTE

sabato 01 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Dusseldorf (4-2-3-1): Kastenmeier; Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner; Sobottka, Morales; Kownacki, Stoger, Thommy; Hennings.

Probabile formazione Eintracht (4-2-3-1): Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Rode, Sow; Kostic, Gacinovic, Chandler; Dost.

HOFFENHEIM-LEVERKUSEN

sabato 01 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Hoffenheim (3-4-3): Pentke; Posch, Hubner, Akpoguma; Kaderabek, Grillitsch, Rudy, Zuber; Kramaric, Dabbur, Baumgartner.

Probabile formazione Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender, Tah, Sven Bender, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger; Bailey, Havertz, Diaby; Volland.

MAINZ-BAYERN MONACO

sabato 01 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Mainz (4-2-3-1): Zentner; Pierre-Gabriel, Niakhate, Hack, Brosinski; Baku, Kunde Malong; Oniswo, Boetius, Quaison; Mateta.

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Muller, Goretzka, Perisic; Lewandowski.

LIPSIA-BORUSSIA MONCHENGLADBACH

sabato 01 febbraio ore 18:30

Probabile formazione Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer, Laimer, Nkunku; Forsberg, Werner, Schick.

Probabile formazione Borussia Monchengladbach (4-3-3): Sommer; Johnson, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Herrmann, Plea, Thuram.

COLONIA-FRIBURGO

domenica 02 febbraio ore 15.30

Probabile formazione Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba.

Probabile formazione Friburgo (3-4-3): Schwolow; Gulde, Koch, Heintz; Gunter, Abrashi, Haberer, Schmid; Holer, Petersen, Grifo.



PADERBORN-WOLFSBURG

domenica 02 febbraio ore 18.00

Probabile formazione Paderborn (4-3-3): Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Hunemeier; Vasiliadis, Gjasula, Sabiri; Proger, Srbeny, Antwi-Adjej.

Probabile formazione Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Knoche, Tisserand, Roussillon; Schlager, Guilavogui, Arnold; Mehmedi, Weghorst, Steffen.

Nel podcast settimanale, relativo alla Bundesliga, abbiamo approfondito il percorso del giovane attaccante acquistato dal Borussia Dortmund, Erling Haaland. Dopo aver attirato le attenzioni delle maggiori squadre europee, grazie all’ottimo rendimento al Red Bull Salisburgo, il gigante norvegese si è accasato in Germania segnando cinque goal nelle prime due apparizioni, entrambe partendo dalla panchina. La giovane età e la facilità realizzativa che sta dimostrando di avere lasciano ben sperare per questo prospetto del panorama calcistico mondiale.