Dusseldorf-Eintracht: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Dusseldorf, una sola vittoria nelle ultime cinque partite, ha assolutamente bisogno di invertire la marcia per credere ancora alla salvezza. L’Eintracht ha una situazione molto diversa: i sue punti ottenuti contro Hoffenheim e Lipsia hanno permesso alla squadra di uscire dalla zona retrocessione. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Kastenmeier protetto dalla coppia centrale formata da Ayhan-Hoffmann mentre le corsie vedranno la presenza di Zimmermann e Suttner il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo la forza fisica di Sobottka e la qualità di Morales. Trequarti con Stoger e due come Kownacki e Thommy sugli esterni. L’unica punta sarà Hennings. Modulo speculare per gli ospiti. In porta spazio a Trapp con la linea difensiva guidata da Abraham e Hinteregger. Corsie presidiate da Toure e N’Dicka con il primo maggiormente propenso ad accompagnare la fase offensiva. Davanti la difesa forza fisica e dinamismo grazie alla coppia Rode-Sow. Trequarti con Gacinovic e due come Kostic e Chandler a dare qualità sulle corsie. In avanti spazio a Dost. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Dusseldorf-Eintracht:

Dusseldorf-Eintracht probabili formazioni:

Probabile formazione Dusseldorf (4-2-3-1): Kastenmeier; Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner; Sobottka, Morales; Kownacki, Stoger, Thommy; Hennings.

Probabile formazione Eintracht (4-2-3-1): Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Rode, Sow; Kostic, Gacinovic, Chandler; Dost.

Dusseldorf-Eintracht quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.30 3.65 2.10 2.25 1.60 1.50 2.45 3.25 3.60 2.05 2.30 1.57 1.50 2.40 3.30 3.60 2.13 2.24 1.60 1.49 2.50

Consigliamo due tipi di scommesse: l’Over2.5 tra l’1.57 e l’1.60 e il Goal la cui variazione va tra l’1.49 e l’1.50.

Dusseldorf-Eintracht dove vederla in TV

Per quanto riguarda la partita tra Dusseldorf e Eintracht non è prevista nessuna copertura televisiva.

