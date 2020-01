Brescia-Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Il ventunesimo turno di Serie A si aprirà venerdì 24 dicembre alle ore 20:45, con la sfida tra il Brescia di Corini ed il Milan di Pioli. I padroni di casa, dopo il buon pareggio con il Cagliari nell’ultimo turno, sono pronti per replicare la prestazione e per provare a guadagnare qualche punto uscendo dalla zona retrocessione. Dal canto suo il Milan sta vivendo il miglior periodo della stagione, con il passaggio del turno in Coppa Italia e con i risultati in campionato che stanno pian piano arrivando. Per quanto riguarda le scelte dei tecnici, il Brescia affiderà le chiavi dell’attacco alla coppia formata da Torregrossa e Donnarumma. Il Milan conferma il 4-4-2 e Ibrahimovic sarà in campo dal primo minuto al fianco di Leao.Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Brescia-Milan:

Brescia-Milan formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Rómulo; Ayé, Torregrossa.

Formazione ufficiale Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

Brescia-Milan dove vederla in TV

La partita tra Brescia e Milan sarà trasmessa su SkySportSerieA

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Sipario aperto sulla ventunesima giornata di Serie A, arrivano i botti grazie ai big match: il derby di Roma si giocherà alle ore 18:00 di domenica, mentre alle 20:45 il posticipo se lo giocheranno all’ultimo sangue Napoli e Juventus, interessante anche Inter-Cagliari nel lunch match delle 12:30 e Torino Atalanta, posticipo del sabato sera, occhio anche alla sfida in bassa quota tra Samp e Sassuolo domenica alle 15:00.