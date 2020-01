Juventus-Roma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 20:45, si giocherà la seconda partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La sfida vedrà protagoniste la Juventus di Maurizio Sarri e la Roma di Paulo Fonseca. Entrambe le squadre hanno vinto nell’ultimo turno di campionato e sono arrivate sino a qui eliminando rispettivamente Udinese e Parma. I bianconeri dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2, con Gianluigi Buffon che onorerà il suo ruolo da portiere di coppa, partendo titolare. In difesa spazio a Rugani che affiancherà Bonucci, sull’esterno Cuadrado e Danilo. A centrocampo spazio a Rabiot ed Bentancur, con Douglas Costa che agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo ed Higuain. Fonseca dovrà fare a meno di Edin Dzeko, fiducia dunque a Kalinic che deve ancora sbloccarsi con la maglia della Roma. A centrocampo torna Cristante, mentre il trittico di trequartisti sarà formato da Under, Pellegrini e Kluivert. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Juventus-Roma:

Juventus-Roma formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Formazione ufficiale Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

Dove vedere in TV ed in streaming Juventus-Roma

La partita tra Juventus e Roma verrà trasmessa su Rai 1.

