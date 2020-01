Sassuolo-Torino: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Sabato 18 gennaio, alle ore 18:00, si giocherà la partita tra il Sassuolo di De Zerbi ed il Torino di Mazzarri. La gara valida per la ventesima giornata di Serie A, si preannuncia scoppiettante e carica di aspettative per i granata che nel girone di andata hanno fatto meno di quanto fosse previsto. Anche il Sassuolo è chiamato a dare risposte importanti per migliorare la propria classifica ed allontanare la zona rossa. De Zerbi manderà in campo i suoi con il 4-3-3 e le sorprese di formazione dovrebbero essere poche, mentre Mazzarri si affiderà alla coppia d’attacco formata da Berenguer e Belotti nel suo 3-5-2. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino:

Sassuolo-Torino formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Formazione ufficiale Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Sassuolo-Torino dove vederla in TV

La partita tra Sassuolo e Torino sarà trasmessa su SkySportSerieA.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Il podcast relativo alla Serie A di questa settimana è figlio dell’andamento delle prime squadre in classifica che, chi più chi meno, dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere nel girone d’andata. I campioni d’inverno della Juventus se la vedranno con il Parma, già consapevoli del risultato dell’Inter di Antonio Conte che giocherà in casa del Lecce. Incrocio tra Roma e Genova, con la Lazio delle 10 vittorie consecutive che ospiterà la Sampdoria, mentre la Roma priva di molti elementi sarà impegnata nella trasferta con il Genoa. L’Atalanta prosegue il suo cammino e punta la SPAL, mentre il Cagliari che non vince da troppo tempo se la vedrà con il Brescia.