Sabato 18 gennaio alle ore 16:00 si giocherà, tra le altre in contemporanea del ventitreesimo turno di Premier League, un interessantissimo match tra Manchester City e Crystal Palace. La classifica racconta di due squadre che stanno facendo molto bene: i Citizens si sono ripresi il secondo posto (con 47 punti) staccando di due lunghezze il miracoloso Leicester, mentre le Eagles stanno mettendo numerosi punti di distanza dalla zona rossa ed ora puntano alla zona Europa essendo loro none con 29 punti. Pep Guardiola difficilmente otterrà qualcosa dal mercato, se si dovesse fare un qualche movimento in caso potrebbe arrivare o un giovane difensore centrale o un centrocampista da crescere, dunque niente spesi folli a gennaio per il City, in compenso ha fatto notizia il party tenuto da alcuni calciatori della rosa con ben quindici tra influencer e modelle dopo la vittoria per 6-1 con l’Aston Villa; per il match sarà out il solo Sané, mentre Laporte è tornato ad allenarsi e ci vorrà ancora un pò di tempo prima di rivederlo in campo. Roy Hodgson ha chiesto ed ottenuto un attaccante dal mercato: arrivato dall’Everton il turco Cenk Tosun in prestito, ora si proverà a fare qualche altro movimento in entrata per rinforzare una squadra che comunque ha una rosa già piuttosto corposa; tra squalificati ed infortunati Hodgson si ritroverà senza i big Milivojevic, van Aanholt, Townsend, Ward e Sakho, oltre che Benteke, Schlupp e Camarasa. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Manchester City-Crystal Palace:



Manchester City-Crystal Palace formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Gundogan, David Silva, Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Aguero.

Formazione ufficiale Crystal Palace: Guaita, Kelly, Cahill, Tomkins, Riedewald, McArthur, McCarthy, Kouyate, Zaha, Ayew, Tosun.

Manchester City-Crystal Palace dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

