Real Madrid-Siviglia: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Il Real Madrid, dopo aver vinto la Supercoppa spagnola (ai rigori contro l’Atletico Madrid) torna a pensare al campionato; le Merengues cercano il successo per restare in testa alla classifica. Discorso diverso per il Siviglia che arriva a questo appuntamento dopo il pareggio con il Bilbao. Per credere ancora al titolo serve un solo risultato: la vittoria. I padroni di casa scenderanno con il 4-3-3. Tra i pali Courtois protetto dalla coppia centrale Ramos-Varane mentre sulle corsie Marcelo e Carvajal dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Casemiro con due come Kroos e Modric a dare tanta qualità al centrocampo. In avanti Isco e Bale supporteranno Isco viste le condizioni non ancora ottimali di Benzema. Modulo speculare per il Siviglia. Vaclik in porta con la linea difensiva guidata dalla coppia Diego Carlos-Carrico con le corsie presidiate da Reguilón e Jesus Navans. Centrocampo con l’intelligenza tattica di Banega, il dinamismo di Fernando e la qualità di Joan Jordán. In avanti ci sarà De Jong con Nolito e Munir ai lati. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Real Madrid-Siviglia:

Real Madrid-Siviglia formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Vazquez, Jovic, Rodrygo.

Formazione ufficiale Siviglia: Vaclik; Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon; Fernando , Gudelj, Banega, Vazquez; Munir, de Jong.

Real Madrid-Siviglia dove vederla in TV

La partita tra Real Madrid e Siviglia verrà trasmessa su DAZN.

