Lazio-Sampdoria: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Sabato 18 gennaio, alle ore 15:00, si giocherà la partita tra Lazio e Sampdoria valida per la ventesima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano a questa partita da dieci vittorie consecutive in campionato e dal successo, quasi scontato, in Coppa Italia contro la Cremonese. La Sampdoria di Ranieri vuole confermare quanto di buono sta facendo per allontanarsi dalla zona retrocessione e proverà a mettere in difficoltà gli uomini di Inzaghi. Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, la Lazio affiderà il proprio attacco alla coppia formata da Caicedo e Immobile, mentre Jony prenderà il posto dello squalificato Lulic sulla fascia di sinistra. Per la Sampdoria confermato il 4-4-2, con Quagliarella e Gabbiadini pronti a guidare l’attacco. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Lazio-Sampdoria:

Lazio-Sampdoria formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Formazione ufficiale Sampdoria (4-4-2): Audero, Chabot, Colley, Bereszynski, Murru, Vieira, Linetty, Thorsby, Jankto, Caprari, Gabbiadini All. Ranieri

Lazio-Sampdoria dove vederla in TV

La partita tra Lazio e Sampdoria sarà trasmessa su SkySportSerieA.

Il podcast relativo alla Serie A di questa settimana è figlio dell’andamento delle prime squadre in classifica che, chi più chi meno, dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere nel girone d’andata. I campioni d’inverno della Juventus se la vedranno con il Parma, già consapevoli del risultato dell’Inter di Antonio Conte che giocherà in casa del Lecce. Incrocio tra Roma e Genova, con la Lazio delle 10 vittorie consecutive che ospiterà la Sampdoria, mentre la Roma priva di molti elementi sarà impegnata nella trasferta con il Genoa. L’Atalanta prosegue il suo cammino e punta la SPAL, mentre il Cagliari che non vince da troppo tempo se la vedrà con il Brescia.