Luci puntate sul Molineaux questo sabato 18 gennaio quando, alle ore 16:00, si affronteranno Southampton e Wolverhampton in quello che sarà un interessantissimo match della ventitreesima giornata di Premier League. La classifica racconta di due belle realtà: i Saints si sono portati in dodicesima posizione grazie alle quattro partite vinte nelle ultime cinque gare ed ora hanno 28 punti, gli Wolves invece sono il lizza per un posto nella prossima Europa League essendo settimi con 31 punti. Ralph Hasenhuttl è alla ricerca di un paio di nomi per rinforzare la propria rosa, puntando ad allontanare sempre di più la zona rossa che ora è distante sette rassicuranti lunghezze; per il match Hasenhuttl avrà tutti a disposizione avendo ritrovato anche il terzino talentoso Valery che però andrà inizialmente in panchina lasciando spazio a Cedric. Espírito Santo è stato chiaro: ok la cessione di Cutrone, ma servono rinforzi o l’Europa per l’anno prossimo diventa pure utopia; per il match avrà gli uomini contati il tecnico portoghese: out i big Boly e Jota, e con una rosa esigua affrontare tre coppe ed un campionato di massimo livello diventa complicato anche solo con due assenti importanti. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Southampton-Wolverhampton:

Southampton-Wolverhampton probabili formazioni:

Probabile formazione Southampton (4-2-2-2): McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Hojbjerg, Ward-Prowse; Armstrong, Redmond; Ings, Long.

Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Neto.

Southampton-Wolverhampton quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.55 3.25 2.85 1.77 1.97 1.70 2.00 2.40 3.40 2.80 1.78 1.95 1.75 1.95 2.52 3.25 2.89 1.82 1.92 1.70 2.07

Gli Wolves non sono messi benissimo mentre i Saints sembrano imbattibili in questo periodo: consigliamo il GOAL e l’OVER 2,5… altrimenti rischiate e provate col segno 2, che avrebbe del clamoroso.

Southampton-Wolverhampton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

Nel podcast tematico sulla Premier League di questa settimana abbiamo fatto il punto sull’imminente ventitreesimo turno. La giornata offrirà numerosi match delicati: il Watford il miracolosa ripresa affronterà il malridotto Tottenham, Arsenal e Sheffield si sfideranno per continuare a credere nel sogno Europa League mentre Norwich e Bournemouth si affronteranno per rinvigorirsi di speranze salvezza in vista di maggio. Non solo match delicati, anche big match ci attendono: un interessante Newcastle-Chelsea si giocherà sabato sera, mentre domenica gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno puntati su Anfield per Liverpool-Man Utd, la grande classica della Premier League