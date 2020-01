Norwich-Bournemouth: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La ventitreesima giornata di Premier League ci offrirà un interessantissimo scontro salvezza, in programma per sabato 18 gennaio alle ore 16:00, tra Norwich e Bournemouth. La classifica vede entrambe le squadre in fondo alla classifica: i Canaries sono ultimi con solo 14 punti raccolti fin qui, le Cherries penultime con appena 20 punti. Daniel Farke ha ottenuto il trequartista Ondrej Duda dal mercato: il giovane centrocampista può svariare su tutta la trequarti e giocare anche da falso nove, il ragazzo è arrivato in prestito dall’Herta Berlino; Farke ha ritrovato Godfrey e Drmic in allenamento e risponderanno presente ad una eventuale convocazione, mentre Klose rimarrà out per infortunio. Eddie Howe continua a ritrovare e successivamente perdere pezzi per infortunio, dunque il giovane tecnico si aspetta rinforzi dal mercato per continuare a tenere alto il livello di competitività della rosa ma nel frattempo c’è uno scontro salvezza da affrontare con i ragazzi a disposizione; out per infortunio Stacey, King, Brooks, Daniels, Danjuma, Stanislas e Mepham, Kelly e Ramsdale invece sono a mezzo servizio e con tutta probabilità non saranno della di spedizione, dunque titolare tra i pali ci sarà il giovane Travers. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Norwich-Bournemouth:

Norwich-Bournemouth probabili formazioni:

Probabile formazione Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Henley, Byram; Tettey, Vrancic; Buendia, McLean, Cantwell; Pukki.

Probabile formazione Bournemouth (4-4-2): Travers; Francis, Cook, Aké, Smith; Wilson, Lerma, Gosling, Fraser; Wilson, Solanke.

Norwich-Bournemouth quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.20 3.50 3.15 2.00 1.75 1.60 2.20 2.15 3.40 3.20 2.00 1.75 1.62 2.15 2.25 3.40 3.21 2.00 1.75 1.60 2.24

Sarà una partita ricca di gol, pertanto consigliamo il segno 1 ed il GOAL.

Norwich-Bournemouth dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

Nel podcast tematico sulla Premier League di questa settimana abbiamo fatto il punto sull'imminente ventitreesimo turno. La giornata offrirà numerosi match delicati: il Watford il miracolosa ripresa affronterà il malridotto Tottenham, Arsenal e Sheffield si sfideranno per continuare a credere nel sogno Europa League mentre Norwich e Bournemouth si affronteranno per rinvigorirsi di speranze salvezza in vista di maggio. Non solo match delicati, anche big match ci attendono: un interessante Newcastle-Chelsea si giocherà sabato sera, mentre domenica gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno puntati su Anfield per Liverpool-Man Utd, la grande classica della Premier League