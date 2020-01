Sampdoria-Brescia: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Domenica 12 gennaio alle ore 15:00 si giocherà la partita tra Sampdoria e Brescia, valevole per il diciannovesimo turno di Serie A. I padroni di casa occupano la sedicesima posizione in classifica, con 16 punti, e arrivano a questo appuntamento con una sola vittoria all’attivo nelle ultime 5 gare. Il Brescia, terzultimo con 14 punti, non vince da tre turni e proverà a riscattarsi contro i blucerchiati. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Sampdoria-Brescia:

Sampdoria-Brescia formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Sampdoria: Audero; Bereszynski, Regini, Chabot, Murru; Thorsby, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Formazione ufficiale Brescia: Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

Dove vedere in TV ed in streaming Sampdoria-Brescia

La partita tra Sampdoria e Brescia verrà trasmessa su DAZN e DAZN1.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Nel podcast tematico sulla Serie A di questa settimana abbiamo fatto il punto sull’imminente diciottesimo turno, che precederà la pausa natalizia. Giornata molto spezzettata anche a causa dell’impegno in Supercoppa italiana di Juventus e Lazio: i biancocelesti sono costretti a rimandare la partita con l’Hellas Verona, mentre i bianconeri scenderanno in campo mercoledì in casa della Sampdoria. Venerdì importante scontro all’Artemio Franchi di Firenze, con la Roma che vuole accorciare il divario con le rivali che viaggiano a ritmi spediti, ma dovrà fare i conti con la Fiorentina di Vincenzo Montella pronta a cavalcare l’onda positiva derivante dal pareggio con l’Inter. Nerazzurri impegnati sabato, in casa con il Genoa, chiamati a chiudere con i tre punti il 2019. Un’altra partita degna di nota sarà quella che vedrà protagoniste Atalanta e Milan, pronte a dar spettacolo in campo la domenica nel lunch match delle ore 12:30. A chiudere la giornata sarà il Napoli di Gattuso che proverà a regalare la vittoria, che manca da troppo tempo, ai propri tifosi. Ad attenderli c’è il Sassuolo che proverà a fare un dispetto ai partenopei tra le mura amiche, dopo l’ottimo pareggio ottenuto a San Siro con il Milan nel turno precedente.