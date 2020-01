Napoli-Perugia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Martedì 14 gennaio, alle ore 15:00, andrà in scena il secondo ottavo di finale della Coppa Italia 2020. Ad affrontarsi, allo Stadio San Paolo, ci saranno il Napoli di Gattuso ed il Perugia di Serse Cosmi. I partenopei stanno vivendo una delle stagioni più difficili degli ultimi anni e proveranno a concentrare le forze sulla Coppa Italia, obiettivo ancora ampiamente alla portata che potrebbe ridare un po di entusiasmo ad un ambiente che attualmente ne ha bisogno. L’avversario di giornata sarà il Perugia di Serse Cosmi, tecnico tornato recentemente sulla panchina degli umbri al posto di Massimo Oddo, che ha suonato la carica in conferenza chiedendo una prestazione di personalità da parte dei suoi. Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, il Napoli dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Luperto e Di Lorenzo formeranno la coppia difensiva con Hysaj e Mario Rui che agiranno sugli esterni. A centrocampo spazio per Demme che proverà a far vedere il suo valore davanti al proprio pubblico. Per il Perugia il modulo scelto da Cosmi è il 3-5-2 con Iemmello pronto a guidare l’attacco. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Napoli-Perugia:

Napoli-Perugia probabili formazioni:

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Luperto, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All. Gattuso

Probabile formazione Perugia (3-5-2): Fulignati; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Iemmello, Melchiorri. All. Cosmi

Napoli-Perugia quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.16 7.00 15 2.80 1.40 2.15 1.63 1.15 7.50 15.50 2.95 1.36 2.05 1.70 1.14 7.55 16.50 2.95 1.35 2.11 1.65

Napoli ovviamente favorito con il segno 1 quotato intorno all’1.15. Per una giocata più azzardata consigliamo il segno NO GOAL.

Napoli-Perugia dove vederla in TV

La partita tra Napoli e Perugia verrà trasmessa su Rai 2.

