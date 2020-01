Bournemouth-Watford: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Domenica 12 gennaio alle ore 15:00 si giocherà, per la ventiduesima giornata di Premier League, uno scontro salvezza importantissimo: Bournemouth-Watford, appuntamento al Vitality Stadium! La classifica non sorride ad entrambe: Cherries terzultime con 20 punti, Hornets appena dietro con 19 ma in netta ripresa grazie al lavoro di Nigel Pearson. Eddie Howe sta affrontando un periodo complicato sulla panchina delle Cherries, sono in crisi di risultati i suoi ragazzi ma dalla sua il giovane tecnico ha l’alibi dei mille infortuni; anche in questo match Howe dovrà fare la conta dei presenti: out Aké, Brooks, Daniels, Danjuma, Kelly, King, Smith e Stacey. Nigel Pearson è tornato al calcio inglese tra il calore dei propri tifosi ma anche di quelli delle altre squadre, essendo un personaggio molto amato nel mondo Premier; per il match Pearson avrà out per infortunio Welbeck, Cleverley, Janmaat, Navarro e Prodl, oltre che Kabasele per squalifica, in più ci sono da valutare le condizioni del fantasista tuttofare Hughes che è a mezzo servizio. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Bournemouth-Watford:

Bournemouth-Watford probabili formazioni:

Probabile formazione Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Francis, Mepham, Cook, Rico; Stanislas, Lerma, Gosling, Fraser; Solanke, Wilson.

Probabile formazione Watford (4-2-3-1): Foster; Mariappa, Cathcart, Dawson, Femenia; Chalobah, Capoue; Sarr, Doucouré, Deulofeu; Deeney.

Bournemouth-Watford quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.60 3.30 2.70 1.87 1.83 1.65 2.15 2.40 3.40 2.80 1.95 1.80 1.65 2.10 2.55 3.30 2.82 1.92 1.82 1.60 2.25

Le due squadre hanno bisogno di continuare a muovere la classifica per allungare sulla zona rossa, ma conoscendo le caratteristiche di entrambe potrebbe finire con un OVER 2,5 e con un GOAL.

Bournemouth-Watford dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 15:00.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.