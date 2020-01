Una delle partite del ventiduesimo turno di Premier League sarà l’attesissimo match tra Wolverhampton e Newcastle, gara che si giocherà sabato 11 gennaio alle pre 16:00. La classifica è buona per entrambe: gli Wolves sono in settima posizione con 30 punti nonostante le due sconfitte consecutive, Magpies che ne hanno inanellate addirittura tre consecutive ma comunque mantengono una dignitosa tredicesima posizione con 25 punti. Espírito Santo non avrà a disposizione il solo Gibbs-White, mentre Jota non è al cento percento ma stringerà i denti per scendere in campo titolare. Steve Bruce non avrà a disposizione il solo Saint-Maximin, ma praticamente mezza rosa dovrà stringere i denti per esserci perché non al meglio: Almiron, Clark, Carroll, Dummett, Lascelles, Gayle, Manquillo, Muto, Schar, Shelvey e Willems. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Wolverhampton-Newcastle:

Wolverhampton-Newcastle probabili formazioni:

Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Jota.

Probabile formazione Newcastle (3-5-2): Dubravka; Lejeune, Fernandéz, Clark; Yedlin, Hayden, Longstaff, Almiron, Dummett; Carroll, Joelinton.

Wolverhampton-Newcastle quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.48 4.25 7.25 1.80 1.92 2.05 1.67 1.44 4.10 7.75 1.80 1.95 2.20 1.60 1.48 4.10 7.65 1.77 1.98 2.10 1.68

I tanti problemi di formazione per il Newcastle ci spingono a consigliarvi l’ovaio segno 1, altrimenti provate con l’OVER 2,5.

Wolverhampton-Newcastle dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

