Tottenham-Liverpool: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Luci all’Hotspurs Stadium, o White Heart Lane per i più nostalgici, questo sabato 11 gennaio quando alle ore 18:30 la ventiduesima giornata di Premier League ci regalerà un memorabile Tottenham-Liverpool. L’attesissimo big match metterà di fronte due grandi del calcio inglese che vivono però stagioni molto diverse: la classifica non sorride al Tottenham essendo gli Spurs sesti con 30 punti, diversamente va ai Reds capolisti con addirittura 58. José Mourinho per il super match non avrà a disposizione numerosi pezzi da novanta: out il portierone Lloris ed il suo vice Vorm, out l’uragano Kane, out anche i terzini Rose, Davies e Walker-Pieters, pochissime chance invece di vedere tra i convocati Ndombélé che ha recuperato dall’infortunio ma è tornato ad allenarsi solo a metà settimana. Jurgen Klopp dopo la FA Cup si gode i suoi ragazzi dell’Accademy: i giovani della “primavera” del club inglese infatti sono scesi in campo numerosi nel derby del Merseyside di coppa vincendo e stupendo tutti, e pertanto alcuni di loro entreranno stabilmente nella rosa dei grandi, su tutti il match-winner Curtis Jones; per il match saranno out Clyne, Matip, Lovren e Fabinho, mentre Shaqiri e Keita saranno a disposizione nonostante le noie muscolari patite nell’ultima settimana. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Tottenham-Liverpool:

Tottenham- Liverpool probabili formazioni:

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Davynson, Alderweireld, Vertonghen; Sissoko, Winks; Moura, Alli, Eriksen; Son.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

Tottenham- Liverpool quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.25 4.25 1.70 2.30 1.55 1.55 2.35 4.20 4.20 1.67 2.30 1.57 1.60 2.20 4.44 4.05 1.73 2.35 1.55 1.53 2.40

Il GOAL ci sembra la puntata migliore! Confidiamo comunque nell’estro di Mourinho e vi diciamo che secondo noi a questo giro il Liverpool potrebbe frenare: il segno X non ci dispiace affatto.

Tottenham-Liverpool dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Uno alle ore 18:30.

