Una delle gare più delicate del ventiduesimo turno di Premier League si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 16:00, quando ad Old Trafford si affronteranno Manchester United e Norwich. La classifica è diversa ma non buona per entrambe: i Red Devils non starebbero messi nemmeno malissimo, essendo quinti con 31 punti, ma la troppa altalenanza di risultati non dà ai tifosi dei ragazzi di Solskjaer troppe speranze di Champions, ai Canaries va ancora peggio essendo ultimi con soli 14 punti. Ole Solskjaer ha visto i suoi ragazzi cadere contro l’Arsenal in campionato e contro il City (molto male) in FA Cup, dunque c’è bisogno di una vittoria per invertire la rotta; Solskjaer non avrà a disposizione i leader del centrocampo Pogba e McTominay, mentre Bailly, Fosu-Mensah, Rojo e Tuanzebe sono in fase di recupero e nel giro di due settimane torneranno tra i convocati. Daniel Farke come il collega avrà numerose grande di formazione: out per certo Godfrey, Drmic e Klose, Srbeny, Pukki e Fahrmann invece non sono al meglio ma faranno comunque parte della spedizione. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Manchester United-Norwich:

Manchester United-Norwich probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Fred; James, Pereira, Rashford; Martial.

Probabile formazione Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, ZImmermann, Henley, Byram; Tettey, Vrancic; Buendia, McLean, Cantwell; Pukki.

Manchester United-Norwich quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.30 5.25 9.25 2.40 1.50 1.85 1.87 1.30 5.50 8.25 2.50 1.50 1.83 1.87 1.30 5.35 10.60 2.48 1.50 1.87 1.87

Il segno 1 paga poco e ci sembra ovviamente scontato, consigliamo dunque l’OVER 2,5.

Manchester United-Norwich dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.