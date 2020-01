Leicester-Southampton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La ventiduesima giornata di Premier League offrirà un’interessante partita tra Leicester e Southampton, match che si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 16:00. La classifica sorride ad entrambe, anche se con posizioni estremamente diverse in classifica: le Foxes sono seconde con ben 45 punti, i Saints sono dignitosamente dodicesimi con 25 punti. Brendan Rodgers avrà tutti i suoi ragazzi a disposizione, ma i difensori Morgan e Benkovic non sono al meglio e potrebbero anche alzare bandiera bianca. Ralph Hasenhuttl, come il suo collega al Leicester, non avrà grossi problemi di rosa: il solo Valery sarà out per questo match, mentre Boufal ha recuperato dalle noie muscolari e andrà in panchina. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leicester-Southampton:

Leicester-Southampton probabili formazioni:

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Gray; Vardy.

Probabile formazione Southampton (4-2-2-2): McCarthy; Cedric, Bednarek, Stephens, Bertrand; Ward-Prowse, Hojbjerg; Redmond, Armstrong; Ings, Obafemi.

Leicester-Southampton quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.60 4.00 5.50 2.20 1.60 1.60 2.20 1.50 4.20 6.00 2.25 1.60 1.70 2.05 1.55 4.10 6.20 2.25 1.60 1.67 2.12

Il segno 1 ci sembra piuttosto scontato, pertanto lo consigliamo anche se non molto remunerativo. Diversamente potreste azzardare un NO GOAL.

Leicester- Southampton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.