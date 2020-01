Everton-Brighton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Una delle partite più interessanti del ventiduesimo turno di Premier League sarà Everton-Brighton, match che si disputerà sabato 11 gennaio alle ore 16:00. La sfida sarà importante in chiave classifica: entrambe le squadre cercano punti per allungare sulla zona rossa, al momento i Toffees sono undicesimi con 25 punti mentre i Seagulls sono in quattordicesima piazza con 24. Carlo Ancelotti ha ottenuto un buon inizio sulla panchina dei Toffees ma gli ultimi due match li ha persi contro City e Liverpool, campionato ed FA Cup, dunque ora c’è bisogno di ricominciare a vincere per continuare a scalare la classifica fino ad allontanarsi dalla zona retrocessione quanto più possibile; per questo match Gbamin, Iwobi e Gomes rimarranno out per infortunio, mentre Baningime è in fase di recupero e potrebbe farcela almeno per andare in panchina. Graham Potter sta pian piano recuperando tutti gli infortunati che hanno violentato la rosa negli ultimi tempi: rimarranno out solamente Burn ed Izquierdo, mentre Murray e March sono ritornati a disposizione e saranno dunque tra i convocati. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Everton-Brighton:

Everton-Brighton probabili formazioni:

Probabile formazione Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Mina, Holgate, Digne; Sidibé, Sigurdsson, Davies, Delph; Richarlison, Calvert-Lewin.

Probabile formazione Brighton (4-4-2): Ryan; Montoya, Dunk, Webster, Bernardo; Mooy, Propper, Stephens, Trossard; Maupay, Connolly.

Everton-Brighton quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.85 3.65 4.00 2.00 1.75 1.65 2.15 1.78 3.70 4.20 1.95 1.80 1.75 1.95 1.86 3.55 4.33 1.94 1.80 1.67 2.12

Pensiamo che i ragazzi di Ancelotti possano vincere questa battaglia, perciò consigliamo il segno 1.

Everton-Brighton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 16:00.

