Chelsea-Burnley: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sabato 11 gennaio alle ore 16:00 si giocherà, tra le altre in contemporanea del ventiduesimo turno di Premier League, Chelsea-Burnley. La classifica Resta buona per entrambe nonostante un periodo difficile: i Blues hanno ottenuto solo due vittorie nelle ultime cinque gare ma sono ancora quarti con 36 punti, i Clarets invece sono scesi al quindicesimo posto dopo tre sconfitte consecutive ma al momento i 24 punti fin qui raccolti li tengono sufficientemente lontani dalla zona rossa. Frankie Lampard per questo match avrà sicuramente fuori Loftus-Cheek, mentre i vari Alonso, Gilmour e Pulisic non sono al meglio ma saranno comunque della partita, in particolare l’americano che partirà titolare. Sean Dyche non avrà alcun giocatore infortunato, ma Lennon e Gudmundsson sono alle prese col recupero dai rispettivi infortuni e pertanto non sono al meglio, dovrebbero comunque andare in panchina insieme al recuperato Gibson. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Chelsea-Burnley:

Chelsea-Burnley probabili formazioni:

Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta; Kanté, Kovacic; William, Mount, Pulisic; Abraham.

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes.

Chelsea-Burnley quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.30 5.50 10.00 2.15 1.63 2.10 1.67 1.28 5.25 9.50 2.25 1.60 2.05 1.70 1.28 5.50 11.40 2.25 1.60 2.00 1.75

Il segno 1 in favore del Chelsea appare piuttosto scontato, pertanto il NO GOAL ci sembra una valida (ma rischiosa) alternativa.

Chelsea-Burnley dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 16:00.

