Sheffield-West Ham: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La ventiduesima giornata di Premier League si aprirà venerdì 10 gennaio, quando alle 21:00 si affronteranno Sheffield e West Ham. La classifica è ben diversa tra le due compagini: le Blades stanno stupendo tutti in ottava posizione con 29 punti, mentre gli Hammers deludono (ma sembrano in ripresa) in sedicesima posizione con 22. Chris Wilder ha chiesto rinforzi al club per allungare una rosa che effettivamente sembra un po’ corta ed al momento la società ha firmato il parametro zero Jack Rodwell; per il match dunque il nuovo centrocampista sarà a disposizione, mentre i portieri di riserva Moore e Verrips dovrebbero alzare bandiera bianca non avendo ancora completato il percorso di recupero post infortunio. Moyes è tornato sulla panchina del West Ham ed immediatamente ha ottenuto due ottimi risultati: 4-0 al Bournemouth in campionato e 2-0 al Gillingham in FA CUP; per questo match però ci sono diverse noie per il tecnico scozzese: Wilshere, Yarmolenko, Martin e Antonio non sono al meglio e qualora si rendessero eleggibili per il match andranno solamente in panchina. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Sheffield-West Ham:

Sheffield-West Ham probabili formazioni:

Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Mousset, McGoldrick.

Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Balbuena, Ogbonna, Cresswell; Noble, Rice; Snodgrass, Fornals, Anderson; Haller.

Sheffield-West Ham quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.87 3.50 4.25 1.80 1.92 1.77 1.95 1.85 3.50 4.10 1.87 1.87 1.80 1.91 1.89 3.35 4.49 1.82 1.92 1.78 1.97

Sarà una partita particolare: lo Sheffield non vive un momento eccezionale mentre il West Ham sembra in ripresa, ciò detto la classifica parla chiaro però… consigliamo il segno X e il NO GOAL.

Sheffield-West Ham dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 21:00.

