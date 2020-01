Crystal Palace-Arsenal: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il sabato, 11 gennaio, di Premier League si aprirà col match della ventiduesima giornata che si giocherà alle 13:30. L’incontro vedrà opposte Crystal Palace ed Arsenal, che in classifica si posizionano così: Eagles none con 28 punti, Gunners decimi con 27 punti. Roy Hodgson avrà moltissime noie: out per squalifica il cervello di centrocampo Milivojevic, fuori per infortunio Benteke, Dann, Sakho, Ward, van Aanholt, Townsend e Schlupp, in dubbio invece Camarasa che dovrebbe farcela almeno per andare in panchina. Mikel Arteta ha riportato l’Arsenal a due vittorie consecutive dopo una vita ed il figliol prodigo ora deve dar prova che la sua squadra abbia effettivamente recepito i suoi dettami evidenziando altri miglioramenti; per il match saranno out Chambers e Tierney per infortunio, mentre Bellerin non è al meglio e dovrebbe andare solamente in tribuna. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Crystal Palace-Arsenal:

Crystal Palace-Arsenal probabili formazioni:

Probabile formazione Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; Kouyaté, McCarthy, McArthur; Meyer, Ayew, Zaha.

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Crystal Palace-Arsenal quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.90 3.75 1.87 2.05 1.70 1.60 2.20 3.95 3.75 1.87 2.05 1.72 1.70 2.05 4.13 3.65 1.87 2.15 1.65 1.57 2.31

Segno 2 e UNDER 2,5 ci sembrano le migliori opzioni.

Crystal Palace-Arsenal dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 13:30.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.